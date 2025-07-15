Трамп сообщил о заключении торговой сделки между США и Индонезией

Американский президент Дональд Трамп сообщил о том, что США заключили торговую сделку с Индонезией.

"Отличная для всех сделка только что была заключена с Индонезией. Я вел переговоры напрямую с их высокоуважаемым президентом [Прабово Субианто]", - написал Трамп в X.

Американский лидер не сообщил каких-либо деталей об этой договоренности, но пообещал привести подробности позже.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин для стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Помимо этого, американский лидер разослал письма лидерам ряда стран, в том числе Индонезии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа. Тарифы США на индонезийские товары должны составить 32%.

Власти Индонезии заявили о готовности нарастить импорт американской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров в случае снижения торговых пошлин.