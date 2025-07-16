Каллас высказалась об идее использования активов России для Украины

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В Европейском союзе (ЕС) разные взгляды на замороженные активы России, нужно услышать оценку каждого. Так об идее использования российских активов для Украины высказалась верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Politico.

Каллас высказалась об идее использования активов России для Украины
© Global Look Press

Издание отмечает, что дипломат отказалась оценивать целесообразность использования активов для закупки американского оружия, но не отвергла эту идею.

«Мы должны обеспечить Украину большим финансированием для самозащиты. Хотя у нас разные взгляды на замороженные активы, важно, чтобы все услышали оценку каждого», — сказала она.

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Ранее Каллас заявила, что министры иностранных дел стран европейского объединения обсудят финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из замороженных активов России в конце августа.