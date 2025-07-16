В Минсельхозе прокомментировали сообщения о забое кур-несушек

Информация о сокращении поголовья птицы в сельхозорганизациях в Минсельхоз не поступала, рассказали "РГ" в ведомстве. Ранее такие данные опубликовали СМИ.

В Минсельхозе признали, что на цены оказывает влияние как рост объемов производства, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц. Цены на яйца в рознице достигли трехлетнего минимума - в отдельных магазинах их можно купить даже за 30 руб.

По данным Минсельхоза, производство куриных яиц в России за январь-май 2025 года выросло на 6,2%, до 16,5 млрд штук, в сравнении с тем же периодом прошлого года.

"При этом важно, чтобы цена оставалась сбалансированной с учетом интересов потребителей и производителей продукции: рентабельность производства - ключевое условие для устойчивого развития отрасли", - подчеркнули в ведомстве.

Для решения проблемы и в то же время сохранения стабильного уровня цен Минсельхоз предлагает расширить практику заключения контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски ценовых колебаний как для производителей, так и для торговых сетей, считают в министерстве. При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом. Данные предложения представителей отрасли уже прорабатываются в Минсельхозе.

Кроме того, поддержать рентабельность птицеводческих предприятий позволяет комплекс мер поддержки: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, а также прямые субсидии федерального и регионального уровней.

Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева говорит, что в этом году на сезонное снижение цен наложился существенный рост объемов производства - за первое полугодие прирост составил более миллиарда штук.

Поэтому на рынке сложился временный дисбаланс, и производители вынуждены реализовывать продукцию по себестоимости или даже ниже. Союз ожидает, что ситуация выровняется уже с началом осени.

Бобылева согласна, что отрегулировать спрос и предложение можно с помощью долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями.

"Такие контракты сейчас заключают, но в основном с крупными производителями. Нужно распространить такую практику на средние и мелкие предприятия и разработать законодательную базу, регулирующую условия договорных отношения", - поясняет она.

Но в любой ситуации российские предприятия как и прежде будут обеспечивать потребителя свежим яйцом, заверила эксперт.

По словам генерального директора ГК Таврос Елены Лазаренко, на снижение стоимости яйца влияют три фактора.

"Во-первых, возобновление производства на птицефабриках, ранее прекративших свою работу из-за птичьего гриппа. Во-вторых, предприятия стали вкладывать больше средств в реконструкцию и переоборудование, следовательно производство яйца стало увеличиваться. Ну и третий фактор - это сезонность. В летний период производительность курицы в ЛПХ, на которые приходится 20% от производства яйца в стране, увеличивается в два раза", - перечисляет она.

По ее оценке, к ноябрю ситуация с ценами стабилизируется.

Лазарева утверждает, что количество птице-мест на предприятиях не сокращается.