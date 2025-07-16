Названа сумма для Украины, которую ЕС планирует заложить в новый бюджет

В новый семилетний бюджет Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро, сообщает европейское издание Politico.

Издание пишет, что проект Многолетней программы финансового развития ЕС на 2028-2034 годы предусматривает выделение Украине 88 млрд евро, передает ТАСС.

В проекте также значатся 190 млрд евро на программу «Глобальная Европа» и 522 млрд евро на Европейский фонд конкурентоспособности.

Новый бюджет должен стать «более гибким» для более быстрого реагирования на кризисы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит новые меры по увеличению доходов ЕК, в том числе дополнительные налоги на табачные изделия и компании с оборотом более 50 млн евро.

Ранее Politico писала, что обсуждаемый многолетний финансовый план ЕС должен обеспечить Евросоюз ресурсами для противодействия экономическим, военным и климатическим вызовам.

Евросоюз рассматривает возможность создания специального фонда для стабильной поддержки Киева, который может начать работу в 2028 году.

В мае ЕС решил выделить Украине 1 млрд евро на производство оружия.