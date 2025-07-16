Политолог предрек наращивание сотрудничества Бразилии и России из-за тарифов США

Введение Вашингтоном пошлин в размере 50% на бразильскую продукцию создаст основу для укрепления связей Бразилии с Россией. Об этом заявил ТАСС бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 50%-ных пошлин на бразильские товары, начиная с 1 августа. Введение дополнительных тарифов было обосновано торговым дефицитом, а также недовольством судебным процессом над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

В ответ нынешний бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ о создании комитета по экономическим и торговым переговорам. Он позволит приостанавливать концессии бизнесменам из США в случае ввода Вашингтоном пошлин на товары из Бразилии.

По мнению Эдена Перейры, на этом фоне Россия «будет занимать все более важное место в качестве стратегического партнера во внешней политике Бразилии».

«Предложение российского руководства создать зерновую биржу [в рамках БРИКС] является крайне важной инициативой для Бразилии, поскольку это обеспечит стабильность поставок на национальные рынки. Подобные инициативы могут быть поддержаны [Бразилией] и в других стратегических областях, включая энергетику и минеральные ресурсы», - уверен политолог.

При этом, по его словам, США уже перестали быть основным экономическим партнером Бразилии и она «вряд ли поддастся шантажу и вмешательству Вашингтона», так как сможет перенаправить свои экспортные поставки в страны БРИКС и тем самым снизить эффект от американских пошлин.