Одна страна добилась снижения пошлин Трампа

Индонезия добилась снижения импортных пошлин США с 32 до 19 процентов. Об этом заявил президент азиатской страны Прабово Субианто, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, в результате торговой сделки и снижения тарифов на индонезийский импорт в отношениях с США начинается новая эра.

«У меня был очень хороший разговор с президентом Дональдом Трампом. Вместе мы договорились и пришли к выводу о необходимости перенести торговые отношения между Индонезией и Соединенными Штатами в новую эру взаимной выгоды для двух наших великих наций», — заявил Субианто.

Ранее Трамп сообщил, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза (ЕС) и Мексики. Он предупредил, что в случае, если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят величину этих тарифов к своим пошлинам. Также будут введены 35-процентные пошлины на товары из Канады. Если канадские производители могут перенести свои мощности в США, и тогда пошлин не будет.