Реализацию ряда инфраструктурных проектов в России могут перенести

Глава Минфина России допустил перенос на более поздние сроки реализации ряда инфраструктурных проектов при подготовке федерального бюджета на следующую трёхлетку.

«При подготовке бюджета какие-то инфраструктурные проекты могут быть перенесены, их реализация, на более поздние сроки. Поэтому это... вопрос приоритизации наших финансовых возможностей», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, на текущий год все планы обеспечены ресурсами, все заявленное будет реализовано.

Ранее сообщалось, что в Крым направят более 675 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Также в Татарстан направят более 300 млн рублей на модернизацию агросектора.