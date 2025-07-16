Трамп решил обложить пошлинами лекарства

Президент США Дональд Трамп решил обложить торговыми пошлинами лекарства. Об этом сообщает Bloomberg.

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Тарифы на медицинские препараты введут уже в конце июля — сперва их ставка будет на низком уровне, но в течение года она вырастет до максимальных значений. Аналогичный подход планируется применить и к импортируемым полупроводникам. Эти меры могут совпасть с введением «взаимных» пошлин с 1 августа.

«Вероятно, в конце месяца мы начнем с низких тарифов и дадим фармацевтическим компаниям год или около того на развитие, а затем поднимем тарифы до очень высокого уровня», — пообещал Трамп журналистам по возвращении в Вашингтон после саммита по искусственному интеллекту в Питтсбурге.

В начале июля на заседании кабинета министров Трамп заявил, что планирует повышение пошлин на фармацевтическую продукцию до 200 процентов после того, как компаниям будет дан год на возвращение производства в США. По его словам, поток иностранного импорта угрожает национальной безопасности.

12 мая Трамп анонсировал указ о ценах на медикаменты. Он обратил внимание, что отпускаемые в США лекарства долгое время стоили «в пять-десять раз» дороже, чем в любой другой стране мира, однако подписанный им указ приведет к снижению цен на препараты в Штатах на 30-80 процентов. Однако их стоимость по всему миру вырастет, чтобы «впервые за много лет обеспечить справедливость в Америке».

Старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли Павел Павлов, его цитирует RTVI, предположил, что у Вашингтона есть ряд способов, с помощью которых может надавить на фармкомпании. Не исключен сценарий, что у отдельных фармкомпаний с узкой продуктовой линейкой снизится маржа, поэтому им придется компенсировать потери за счет других стран.