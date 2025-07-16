Евросоюз увеличил закупки российского газа

Евросоюз в период с января по май на 15% увеличил закупки российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

«ЕС в мае закупил российский трубопроводный газ на €408 млн, а сжиженный природный газ (СПГ) — на €703 млн», — говорится в сообщении.

По данным агентства, суммарные закупки за анализируемый период достигли порядка €6,5 млн. Согласно статистике, главными импортерами стали Франция (€245 млн), Испания (€168 млн) и Бельгия (€147 млн).

Кроме того, Нидерланды увеличили закупку СПГ из России до €109 млн.

ЕС в 2024 году потратил на закупку Газа в России больше, чем на помощь Украине

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил, что Евросоюз в 2024 году потратил на закупку российского газа больше средств, чем на помощь Украине. По его словам, ЕК планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Йоргенсен добавил, что следует развивать альтернативную возобновляемую и атомную энергетику для того, чтобы «не попасть в новую зависимость».