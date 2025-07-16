Стало известно, сколько принесли пошлины Трампа бюджету США

Введенные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на иностранные товары принесли бюджету страны дополнительный доход в $47 млрд. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные министерства финансов США.

Во втором квартале 2025 года таможенные сборы составили рекордные $64 млрд, на $47 млрд больше, чем за аналогичный период годом ранее. Экономисты отмечают, что благоприятная ситуация в торговле для США сейчас объясняется центральной ролью страны в мировой экономике.

"В отличие от 1930-х годов, когда у стран были более сбалансированные торговые отношения, сейчас мировая экономика устроена по модели централизованной координации, где США выполняют роль центра. Это делает ответные меры [на вводимые США пошлины] менее привлекательными с экономической точки зрения для большинства стран, даже если это может быть привлекательно в политическом смысле", - сказала газете профессор международной экономики Городского университета Нью-Йорка Марта Бенгоа.

Страны мира не смогли дать скоординированный ответ на торговую политику Трампа, что дало его администрации преимущество в переговорах, пишет издание. Смогут ли они тем не менее объединить усилия против США, будет зависеть от того, какие пошлины Трамп в итоге введет 1 августа, когда истекает очередной срок отсрочки начала действия нового торгового режима, отмечают собеседники Financial Times.