Парфюмерный бренд Zielinski & Rozen проверят на финансирование ВСУ

Депутат Государственной думы Андрей Луговой в среду, 16 июля, направил прокурору Московской области письмо с просьбой проверить израильский парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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По словам парламентария, необходимо проверить поступившую информацию о том, что производитель поставляет свою продукцию украинским военнослужащим. Он отметил, что в случае подтверждения этих данных Zielinski & Rozen не удастся уйти от ответственности.

— Насколько правомерен и отвечает интересам национальной безопасности бизнес Zielinski & Rozen? Бизнесменам-лицемерам грозит как минимум потеря производств и огромного рынка сбыта в России, — написал Луговой в своем Telegram-канале.

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Россияне потребовали проверить телеведущую Викторию Боню на финансирование ВСУ после ее поддержки украинского боксера Александра Усика в поединке против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.