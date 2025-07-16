Матвиенко призвала построить больше заводов по переработке нефти и газа

Период антироссийских санкций надо использовать для строительства заводов по переработке нефти и газа.

Об этом председатель СФ Валентина Матвиенко заявила на правительственном часе с участием министра энергетики Сергея Цивилева на пленарном заседании Совфеда.

"Сейчас хорошее время [действия санкций против РФ] для расширения внутреннего использования газа. <…> И, конечно, для нефте- и газопереработки. <…> Надо снимать барьеры по реализации проектов по нефтехимии, нефтегазопереработке. Надо воспользоваться моментом и настроить этих заводов как можно больше, чтобы мы не сырую нефть и газ экспортировали, а уже после переработки", - сказала Матвиенко.

Также она отметила, что надо поменять порядок рассмотрения заявок на строительство предприятий по переработке. Решение о поддержке того или иного проекта в зависимости от его значимости и реализуемости должна принимать или межведомственная комиссия правительства, или комиссия при Минэнерго, отметила Матвиенко, добавив, что это должен быть коллегиальный орган.