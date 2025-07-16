Цена нефти Brent опустилась ниже $68

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $68 за баррель впервые с 7 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 14:58 мск, цена Brent снижалась на 1,31% - до $67,96 за баррель.

К 14:08 мск фьючерс на Brent незначительно замедлил снижение и торговался на уровне $67,97 за баррель (-1,29%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2025 года снизился на 1,65% - до $65,67 за баррель.