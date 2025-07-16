Крупные производители яиц в России исключили забой кур-несушек, так как это нецелесообразно. Об этом журналистам сообщили в компании "Окское" и ГК "Лето".

Ранее газета "Известия" написала, что фермеры в регионах РФ начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса. По данным издания, в Краснодарском крае одна из птицефабрик просто перестала кормить птиц, в Удмуртии выбросили на улицу около 3 тыс. живых кур-несушек.

"Мы не забиваем несушек. В целом, ситуация на предприятии стабильная", - рассказал генеральный директор АО "Окское" Георгий Лякин, отметив, что поголовье кур-несушек птицефабрики насчитывает порядка 5 млн.

Лякин добавил, что компания планирует увеличивать производство за счет реализации нескольких крупных инвестпроектов.

"Часть из них завершается в этом году, часть - в следующем", - отметил он. "Если говорить о массовом снижении поголовья - то об этом не идет речь. ГК "Лето" не планирует забивать кур-несушек. Возможно, небольшие предприятия выводят чуть раньше срока поголовье, у которого заканчивается цикл производства яйца. Но избавляться от молодых несушек нецелесообразно, потому что процесс их выращивания требует определенных финансовых вложений и изменения технологии", - добавил представитель ГК "Лето".

Он также сообщил, что на сегодняшний день поголовье кур-несушек на предприятии составляет около 2 млн.