Фицо изменил позицию по санкциям против России

Словакия одобрит 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза 18 июля. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он назвал дальнейшую блокировку новых санкций против РФ «контрпродуктивной» в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.

«На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам. Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций против РФ», — сказал Фицо в своем видеобращении.

Премьер Чехии попросил Фицо не блокировать санкции против РФ

Премьер Словакии отметил, что смог договориться с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для республики в связи с ценами на газ.

Напомним, что до сих пор Братислава блокировала принятие 18-го пакета санкций. Особые опасения у Словакии вызывал тот факт, что запрет импорта российского газа может вызвать дефицит газа, рост цен и увеличение транзитных сборов.