Япония впервые с 2023 года закупила у России нефть

Япония впервые с февраля 2023 года закупила у России небольшую партию нефти примерно по 57,5 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют сведения, опубликованные японским Министерством финансов.

Как уточняет ТАСС, в июне японская сторона приобрела у России 70 тысяч килолитров нефти (около 440,3 тысячи баррелей). Совокупная стоимость этого импорта составила 3,745 миллиарда иен (около 25,3 миллиона долларов).

При этом объем закупленной у России нефти невелик в структуре общего японского импорта этого товара в июне — примерно около 0,6%.

В нефтеперерабатывающей компании Taiyo Oil подтвердили факт закупки, пояснив, что это произошло по запросу японского Министерства экономики, торговли и промышленности. При этом подчеркивалось, что импортирована нефть, произведенная в рамках проекта "Сахалин-2", в разработке которого участвует Япония, сообщает Bloomberg.

Годом ранее был обнародован доклад по дипломатии японского МИД "Синяя книга". В нем подчеркивалось, что правительство Японии планирует продолжать участие в российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", поскольку считает их важными для энергетической безопасности страны.

Российская экономика тем временем значительно увеличила отрыв от японской в рейтинге лидирующих экономик мира по уровню ВВП, пересчитанного по паритету покупательной способности — до 514 миллиардов долларов в 2024 году против 264 миллиардов годом ранее.