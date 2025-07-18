ЦБ оценил влияние пошлин Трампа на цены в России

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом в апреле 2025 года пошлины на ввозимые в страну товары повлияют на рост цен в России незначительно. Такой вывод приводится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России, опубликованной на сайте регулятора.

Так, по данным ЦБ, оценки эффектов от встречных пошлин США - Китая для России получаются скромными: цены в долгосрочном периоде могут вырасти на 0,1%, при отсутствии эффекта на производство.

При этом прогноз роста цен в США, по данным департамента, составил 2,8-5,7 п. п., для Китая - 0,5-0,9 п. п., а для иных стран - от 0 до 0,2 п. п.

В то же время из-за пошлин ВВП США может снизиться на 0,8%, ВВП Китая - на 5,7%. Для России пошлины не окажут существенного эффекта на динамику ВВП, отмечается в записке. Мировой ВВП при этом может снизиться на 1,1%.