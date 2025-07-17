Стало известно о хаосе вокруг нового бюджета Евросоюза

В Европейской комиссии разгорелись острые споры вокруг предложений председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен по бюджету Евросоюза на 2028–2034 годы, отмечает газета Politico.

Планы по реформированию бюджета Евросоюза на период с 2028 года обсуждались на заседании Еврокомиссии в среду, сообщает Politico.

В ходе подготовки к презентации между членами комиссии вспыхнули споры по ключевым параметрам, а итоговая версия документа оказалась неясной даже для большинства еврокомиссаров. Руководство комиссии обсуждало детали до глубокой ночи, а глава по бюджету Петр Серафин с опозданием почти на четыре часа представил проект депутатам Европарламента, что вызвало недовольство парламентариев.

Наибольшее сопротивление вызвали попытки Урсулы фон дер Ляйен централизовать контроль над расходованием средств и увязать финансирование с проведением реформ странами-членами. В ответ на угрозу урезания расходов на сельское хозяйство комиссар Кристоф Хансен сумел отстоять выделение 300 млрд евро фермерам, а комиссар по социальным правам Роксана Минцату добилась обязательного выделения 14% бюджета на социальные нужды. Комиссар по вопросам сплоченности Раффаэле Фитто также настоял на сохранении 218 млрд евро для поддержки слаборазвитых регионов.

Политические разногласия и обвинения фон дер Ляйен в авторитаризме усилились на фоне напряженных переговоров и ее попыток расширить влияние над странами ЕС. Критика со стороны Европарламента и внутренних оппонентов, а также уличные протесты фермеров сопровождают начало нового срока председателя Еврокомиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в новый семилетний бюджет Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро. Обсуждаемый многолетний финансовый план ЕС должен обеспечить Евросоюз ресурсами для противодействия экономическим, военным и климатическим вызовам.