Украина «на искусственной вентиляции»: почему инвесторы отвернулись от Киева

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что частные инвесторы больше не хотят вкладывать средства в восстановление Украины. По мнению собеседников агентства, это в целом отражает новые политический курс США.

Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний - BlackRock - ранее приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины. Планировалось, что фонд привлечет около 500 миллионов долларов из правительственных источников и около двух миллиардов долларов от частных инвесторов.

СМИ писали, что BlackRock приостановила переговоры с инвесторами после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Сообщалось, что решение связано с «отсутствием интереса на фоне растущей неопределенности относительно будущего Украины».

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода заявил РИА Новости, что американское финансирование Украины не прекратится. Замглавы комитета по международной кооперации «Опоры России» Намер Ради добавил, что Киеву сейчас поступает «ограниченная» помощь и в основном из стран ЕС.

Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) решили создать фонд восстановления Украины, который мог бы заменить проект BlackRock. Инвестиционное соглашение предусматривает 1,8 миллиарда евро в виде кредитных гарантий, а еще 580 миллионов - в виде грантов.

Ради отметил, что речь идет о по сути страховом фонде, в котором ЕС будет выступать страховщиком. Механизм таков: банк-кредитор будет выдавать средства украинскому заемщику, а в случае дефолта (невозврата кредита) 70 процентов суммы будет возмещено через фонд ЕС. Собеседники РИА Новости усомнились, что этот план удастся реализовать.

«Если BlackRock с его ресурсами и связями не смог убедить инвесторов, то кто на такое способен? Это красноречивое свидетельство полного отсутствия доверия крупного капитала к украинскому проекту в его нынешнем виде», - заявил Ради.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что BlackRock «по сути и есть финансовая власть». По его мнению, отказ компании от украинского проекта характеризует не только настроения крупного капитала, но также политический курс США и всего Запада.

Ради добавил, что украинская экономика держится «на искусственной вентиляции»: помощь Запада сейчас обеспечивает до 50 процентов ВВП страны.