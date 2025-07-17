Оценены последствия тарифной политики Трампа для американцев

Тарифная политика президента США Дональда Трампа оказывает негативное влияние на американских потребителей и приводит к росту цен в стране. Об этом, комментируя планы администрации США ввести пошлины для небольших стран, в разговоре с Рамблером заявил экономист Василий Колташов.

США планируют ввести пошлины в размере 10-15% на импорт товаров из порядка 150 «небольших» стран. Об этом в интервью телеканалу Real America ранее заявил глава Белого дома. «Мы введем одинаковый тариф для оставшихся почти 150 небольших стран. И это будет, вероятно, 10% или 15%. Мы еще не решили», — сказал Трамп.

Новые пошлины – это сигнал, говорящий о том, что в дальнейшем США продолжат сокращать потребление и возможности собственного среднего класса. Ведь все вводимые Трампом тарифы в конечном итоге лягут на плечи американцев, оплачивать их будут именно американские потребители. И уже известно, как это будет происходить, - в виде ценника, где будет указана первоначальная цена товара, а также местный налог с продаж и тариф Трампа. То есть пошлина будет включена в цену товара на прилавке. Это может быть тариф в размере и 10%, и 15%, и 40%, и так далее. К примеру, в случае с бразильскими товарами это будут пошлины в 50%. Таким образом, прямым следствием введения тарифов станет снижение качества жизни американцев. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Целью экономической политики Трампа является ослабление американского доллара, подчеркнул эксперт.

«Этой цели президент США добивается косвенным путем. Конечно, оптимально было бы просто девальвировать доллар, но у Трампа нет соответствующих инструментов. Он человек несвободный - его по рукам и ногам сковывает американская система издержек и противовесов. В этой системе Трамп не может проложить ясную и понятную стратегическую линию», - подчеркнул экономист.

По словам Колташова, небольшие государства, в отношении которых будут введены новые пошлины, больше не смогут ориентироваться на американский рынок так, как делали это прежде.

«Теперь американский рынок не является для них рынком будущего. Тем более Трамп – человек непредсказуемый. Сегодня он установит тариф в 10%, а уже завтра увеличит его до 100%. Кто может поручиться, что такого не произойдет? Так что этим государствам нужно теснее работать с такими странами, как Китай, Россия, Индия и Бразилия. На помощь американской экономики им рассчитывать не стоит. Тем более сейчас она находится не в лучшей форме», - отметил эксперт.

Импортные пошлины, вводимые президентом США, оказывают негативное влияние и на мировую экономику, добавил специалист.

«Трамп прикладывает усилия, направленные на то, чтобы понизить тонус мировой экономики. И мы уже видим результаты этих усилий. Так, цена на нефть рухнула с 70 долларов за баррель до 67-68 долларов. При этом политика Трампа может и в дальнейшем удерживать низкие цены на нефть. И если говорить о России, то для нас это на первый взгляд выглядит не очень здорово. Однако с учетом российской стратегии, направленной на развитие собственной промышленности, все это не так уж и плохо. Ведь в результате мы получаем сырье на внутреннем рынке по более комфортным ценам. Кроме того, мы в большей степени стараемся перерабатывать это сырье и вывозить уже продукты переработки, получая прибыль. Так что соответствующая российская политика в виде невысоких мировых сырьевых цен получает дополнительную опору», - заключил он.

Ранее экономист и бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс в комментарии РИА Новости раскритиковал планы администрации Трампа ввести дополнительные пошлины против России. По его мнению, эти меры не заставят страны отказаться от российских энергоносителей и продовольствия, но подорвут доверие к США как к торговому партнеру.