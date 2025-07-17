Что будет с ключевой ставкой 25 июля? Назван наиболее вероятный сценарий

На июньском заседании Банк России впервые с осени 2022 года снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Этот шаг стал сигналом того, что ЦБ начинает осторожное снижение «ключа» после длительного периода жесткой борьбы с инфляцией. На фоне признаков стабилизации цен, укрепления рубля и снижения инфляции (9,4% в июне, по сравнению, с 10,34% в марте) регулятор, возможно, продолжит постепенное снижение ставки.

Следующее заседание ЦБ состоится 25 июля, и рынок с интересом наблюдает, продолжит ли ЦБ смягчение или возьмет паузу, чтобы оценить эффект уже принятых решений.

В этой статье разбираемся, чего ожидать от ближайшего заседания ЦБ по «ключу», какую ставку прогнозируют эксперты во второй половине этого года и что делать вкладчикам.

Что происходит сейчас

В июне 2025 года ЦБ РФ впервые за долгое время снизил ключевую ставку с 21% до 20%, однако это все еще один из самых высоких показателей за последние годы.

Как подчеркивает Гаянэ Замалеева — эксперт-аналитик Банки.ру, решение по снижению ставки стало ответом на ряд позитивных сигналов в экономике, таких как замедление инфляции (9,4% в июне), укрепление рубля (77,9 на момент 17.07) и стабилизация потребительского спроса.

К тому же уже после снижения «ключа» заметны первые эффекты: банки начали активнее снижать ставки по вкладам, удешевление кредитов пока ограничено, но уже началось небольшое снижение ставок по ипотеке и потребительским займам.

Также начал расти спрос на ОФЗ и другие облигации, а значит, рынок закладывает ожидания дальнейшего смягчения политики.

На данный момент для принятия решения по ключевой ставке ЦБ будет держать в фокусе три ключевых параметра — динамику инфляции, курс рубля и сигналы охлаждения экономики.

По мнению эксперта, сейчас рост потребительского и ипотечного кредитования замедляется, темпы роста бизнеса в ряде отраслей тоже. Это говорит о том, что дальнейшее удержание ставки на высоком уровне может переохладить экономику, поэтому смягчение, скорее всего, продолжится, но с осторожностью.

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Чего ждать от заседания ЦБ 25 июля

По словам Замалеевой на ближайшем заседании ЦБ РФ может снизить ключевую ставку, а одним из основных факторов для такого решения будет динамика инфляции.

«Согласно последним данным, годовая инфляция в РФ на 7 июля выросла с 9,39% (30 июня) до 9,45%. Такой скачок связан с повышением тарифов на ЖКХ с 1 июля в среднем почти на 12%. Однако, на наш взгляд, это не окажет сильного влияния на динамику инфляции», — подчеркивает эксперт.

Вторым немаловажным фактором в пользу снижения ключевой ставки для регулятора, Замалеева приводит стабильность рубля.

«Высока вероятность снижения ключевой ставки вплоть до 18% годовых на июльском заседании», — подытоживает Замалеева.

Не стоит забывать и про фактор геополитической повестки. В случае возникновения новых значимых санкций и введения очередных внешних ограничений ЦБ может повременить с продолжением смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), чтобы не усилить проинфляционные риски.

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», также предполагает снижение ключевой ставки до 18% в июле. Эксперт подкрепляет свой прогноз тем, что у регулятора есть запас по снижению жесткости ДКП, так как уровень инфляции складывается ниже прогнозов ЦБ.

«Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 2 п. п. Июньское снижение ставки не привело к смягчению жесткости ДКП, исходя из прогноза ЦБ, жесткость ДКП в среднем должна составлять 13%, но сейчас складывается на уровне около 15%, что дает ЦБ запас жесткости в 2 п. п.», — объясняет эксперт.

Федоров считает, что дело не столько в шаге снижения, сколько в траектории снижения ключевой ставки: «Для участников рынка было бы комфортнее видеть равномерно устойчивое снижение ставки, например по 1,5 п. п. до конца года».

Софья Донец, главный экономист «Т-Инвестиций», менее оптимистична в прогнозах и считает вероятным снижение «ключа» до 19%, а не до 18%. Она аргументирует это тем, что прошедшая индексация тарифов ЖКХ может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях.

«Снижение ставки на 200 базисных пунктов в июле, несмотря на последнее смягчение риторики ЦБ, мы считаем менее вероятным, чем шаг в минус 100 б. п. Индексация тарифов ЖКХ, хоть и плановая, создает непростой фон и может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях. К тому же до сентября будут еще проясняться вводные по бюджету, риски по тому же курсу рубля. В этих условиях ЦБ скорее постарается проявить консерватизм», — объясняет Донец.

Какую ключевую ставку ожидать во второй половине 2025 года

Что касается дальнейшего развития событий, Замалеева прогнозирует постепенное снижение ставки до 16–17% к концу года при условии дальнейшего замедления инфляции и отсутствия новых внешних шоков для экономики.

Федоров же считает, что шаг снижения на сентябрьском заседании пока не определен. Но к сентябрю у ЦБ будут данные по заработным платам за июнь и инфляционные ожидания после роста тарифов ЖКХ, и уже по этим данным Центробанк будет принимать решение по «ключу».

По словам эксперта, главный риск слишком быстрого снижения ставки — это то, что инвесторы начнут массово переводить деньги из рублей в валюту, а банки, столкнувшись с убытками, могут резко сократить выдачу кредитов. Поэтому Федоров рассчитывает на среднюю ключевую ставку в районе 19–19,2%, а на конец года, по его прогнозу, стоит ожидать показателя в 14–15%.

Такого же прогноза придерживается Донец: «Торможение экономики, кредита, инфляции оставляет большой запас для дальнейшего смягчения политики ЦБ. Мы по-прежнему видим ключевую ставку на уровне 15% на конец года, причем с запасом дальнейшего снижения в 2026 году».

Что делать вкладчикам сейчас

Банки продолжают снижать ставки по вкладам на фоне ожиданий по смягчению ДКП. Вследствие чего многие задаются вопросом: «Как грамотно распорядиться деньгами сейчас?».

Замалеева считает, что открывать вклад под текущую ставку имеет смысл, особенно если предлагается фиксированная доходность. Для горизонта 1–2 года фиксированная ставка может дать защиту от возможного снижения доходности в будущем.

Также при высокой неопределенности эксперт советует:

Диверсифицировать свои средства: часть разместить под фиксированную ставку, часть — в инструменты с возможностью быстрой релокации (например, ОФЗ или короткие депозиты, накопительные счета)

Рассмотреть облигации и ИИС-3 как инструмент для среднесрочной доходности

Следить за инфляцией и реальной ставкой (ставка минус инфляция)

Не держать все в одном банке и не превышать лимит АСВ

Донец рекомендует фиксировать сейчас высокие доходности по вкладам, пользуясь лучшими предложениями банков или присмотреться к рублевым облигациям. Такие облигации, по ее словам, будут генерировать доходность и во втором полугодии. Кроме того, на более длинный горизонт эксперт советует добавить в портфель валютные инструменты — в первую очередь замещающие облигации.

Федоров подтверждает актуальность фиксирования текущих доходностей по вкладам: «Динамика максимальных депозитных ставок по 10 крупнейшим банкам усилила снижение после решения ЦБ о снижении ключевой ставки в июле. Сейчас ставки чуть выше 18%, что отражает потенциальное снижение ключевой ставки в июле более чем на 1 п. п. Полагаем, что ставки по депозитам продолжат снижение в среднем на 0,5% в месяц».