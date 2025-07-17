Названа страна, куда Россия может продавать нефть при отказе Индии от закупок

Россия может переориентироваться на Китай при отказе Индии от поставок российской нефти. Об этом заявил Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пишет NEWS.ru.

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Аналитик отметил, что это может произойти, только если США введут вторичные санкции для партнеров России.

По словам собеседника издания, Индия покупает у РФ примерно полтора-два миллиона баррелей в сутки. Взять такие объемы может только Китай, заявил он.

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Эксперт добавил, что если США все-таки введут эти санкции, и Индия будет им следовать, а Китай начнет их игнорировать, тогда у России появится возможность переориентироваться с индийского рынка на китайский.

Ранее в Госдуме заявили, что отказ Индии от закупок российской нефти к ощутимым проблемам для Москвы не приведет. По словам депутата, страна перестроится уже через два-три месяца.