Депутат европарламента и немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Александр Юнгблут раскритиковал новый бюджетный план ЕС, заявив, что «никто не знает, откуда взять деньги». Отрывок выступления депутата опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Германия 17 июля отклонила предложенный Еврокомиссией (ЕК) проект бюджета ЕС на два триллиона евро. Чтобы увеличенный семилетний бюджет был принят, ЕК необходимо убедить всех членов Евросоюза поддержать проект.

Отдельным пунктом в проекте бюджета предусмотрено финансирование Украины на сумму в сто миллиардов евро. Эти средства предлагается направить на «восстановление, устойчивость и европейскую интеграцию» страны.

«Хаос, который мы наблюдали сегодня, демонстрирует, насколько мало согласия внутри комиссии, а также между комиссией и советом. Никто не знает, откуда взять средства», - так Юнгблут прокомментировал заседание, на котором обсуждался бюджет.

По его словам, Еврокомиссия не смогла четко объяснить, откуда именно поступят средства для увеличения бюджета. Евродепутат предположил, что таких данных у ЕК просто нет.

«Вы говорили о налоге на электроотходы и табак. Если это основные источники сбора средств, то я со всем оптимизмом заявляю, что ничего у вас не выйдет», - подчеркнул Юнгблут.

Депутат назвал проект бюджета и его обсуждение «какой-то шуткой». По его словам, пока ЕК не предоставит данные о среднесрочном финансовом планировании, основы для «разумных дискуссий» не будет.