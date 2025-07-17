Международные резервы России за неделю снизились на $5,3 млрд

Международные резервы РФ на 11 июля 2025 г. составили $685,3 млрд, снизившись за неделю на $5,3 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 11 июля 2025 года составили 685,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 5,3 млрд долларов США, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По данным на 4 июля, объем резервов составлял $690,6 млрд. Тогда же был обновлен исторический максимум показателя.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.