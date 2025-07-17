Bloomberg: Россия успешно борется с инфляцией

В июне 2025 года темпы роста цен в России значительно замедлились, что стало первым существенным признаком успешной борьбы с инфляцией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Банка России.

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что банковская система России «хорошо капитализирована» и имеет резервы капитала в размере 8 трлн рублей.

«Месячный рост цен в России значительно замедлился. Это первый значимый признак того, что борьба центрального банка с инфляцией, возможно, выходит на новый уровень после длительного периода сверхжёсткой денежно-кредитной политики», — отметили аналитики.

Вместе с тем, заметили эксперты, годовой уровень инфляции в России по-прежнему остается высоким — около 9%, что существенно превышает целевой показатель регулятора, который составляет 4%.

Месячный прирост цен в июне впервые за долгое время замедлился до уровня, сопоставимого с целями ЦБ, уточнили авторы статьи. Это говорит о том, что принимаемые меры начинают приносить заметные плоды.

По мнению специалистов, успех в борьбе с инфляцией может привести к пересмотру политики Банка России. Они разъяснили, что если тенденция сохранится, регулятор может пойти на более раннее и, возможно, более значительное снижение ключевой ставки, чем ожидалось ранее.

Ранее сообщалось, что 25 июля пройдёт заседание совета директоров Центробанка, на котором могут рассмотреть снижение ставки. По мнению некоторых экспертов, она может быть уменьшена с 20% до 18%.