Россиянам пообещали снижение цен на лосось

В России в 2025 году ожидается стабилизация или снижение цен на лосось на 10–15%. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев.

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По его словам, стоимость скорректируется, если на Западе, на Сахалине и в других местах будет хороший улов рыбы.

«За последние десять лет цена на рыбу увеличилась в несколько раз, но по годам вылов идет неравномерно. Как правило, в четные годы вылов плохой, мы фиксируем рост цен на рыбу и на икру. В нечетные годы вылов рыбы значительно лучше. Мы имеем либо стабилизацию цены, либо откат вниз», — сказал Корнев.

Эксперт отметил, что пока розничные цены на лосось не снижаются, потому что пока рыба находится на Дальнем Востоке и поступит в продажу только к концу сентября. Поэтому в стране снизились только оптовые цены на продукцию.

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин до этого рассказал «Газете.Ru», что к концу года мясо и рыба в российских магазинах могут подорожать на 10%, а куриные яйца и молочная продукция — на 15% по сравнению с текущими показателями из-за новых торговых пошлин США.