Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

Послы ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

"Послы одобрили 18-й пакет санкций", - сообщил он.

Теперь его должен формально утвердить Совет ЕС по письменной процедуре, что произойдет в ближайшие часы, после чего санкции вступят в силу.

18-й пакет включает расширение черного списка физических и юридических лиц, рестрикции против танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения против ряда банков, новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.