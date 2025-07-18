Каллас заявила о блокировке «Северных потоков»

В новый, 18-й пакет антироссийских санкций вошли газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также ограничения потолка цен на нефть, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Газопроводы «Северный потоки» будут заблокированы», — написала она в соцсети X.

Глава евродипломатии отметила также, что будут снижены предельные цены на нефть.

Европейский союз принял новый пакет ограничений 18 июля.

В него также вошли 105 танкеров «теневого флота» России.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал к возобновлению поставок газа из России и ремонту «Северного потока».