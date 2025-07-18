В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

Сенатор Ольга Епифанова предположила, что Центробанк снизит ключевую ставку до 18-19 процентов годовых на заседании 25 июля. Об этом сенатор рассказала «Газете.ру».

В июне совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на сто базисных пунктов - до 20 процентов годовых. В ЦБ отмечали, что инфляционное давление в России продолжает снижаться, а экономика страны «постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста».

В то же время регулятор отмечал, что период проведения жесткой денежно-кредитной политики будет продолжительным. В ЦБ пообещали принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

До этого ЦБ в последний раз снижал ключевую ставку в сентябре 2022 года - с восьми до 7,5 процента годовых. После этого ставку много раз повышали, в октябре 2024-го она достигла исторического рекорда в 21 процент.

По мнению Епифановой, в конце июля ставку снизят до 18-19 процентов, так как инфляция замедляется, а люди и бизнес берут меньше кредитов. Она добавила, что резкого снижения ставки не будет из-за роста цен на услуги и давления на рубль.

Сенатор отметила, что в случае снижения ставки банки будут уменьшать проценты по новым вкладам. Ставки по кредитам тоже сократятся, но незначительно, поэтому до конца года кредиты останутся дорогими.

По словам Епифановой, если ЦБ примет решение о снижении ключевой ставки сразу на два процентных пункта, вклады подешевеют до 16–18 процентов годовых.