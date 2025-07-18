Европейский импорт СПГ может достигнуть исторического рекорда

В докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщается, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу может достигнуть исторического рекорда в 2025 году. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно тексту документа, в 2025 году объем поставок СПГ в Европу может превысить 126 миллионов тонн. Уточняется, что за первую половину текущего года импорт вырос на 26% — до 68 миллионов тонн. При этом, прошлый рекорд был зафиксирован в 2022 году.

Как объясняет источник, рост импорта обусловлен сокращением трубопроводных поставок газа в страны Европы, а также высоким спросом на топливо. Больше всего спрос вырос в Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах и Испании.