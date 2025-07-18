Ключевой ставке ЦБ предсказали снижение

На грядущем заседании российский Центробанк (ЦБ) может снизить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Это следует из консенсус-прогноза «Известий».

О перспективах снижения ставки на два процентных пункта говорят большинство опрошенных газетой аналитиков.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Главным условием для продолжения ослабления ДКП Набиуллина называла устойчивое замедление инфляции. Как говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ЦБ рассмотрит вариант дополнительного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в июле при сохранении на внутреннем рынке наметившихся тенденций.