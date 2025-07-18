Словакия перестала блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций и согласилась на него из-за уступок со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, Словакию, несколько раз блокировавшую новый пакет ограничений, заверили, что она может не опасаться его тяжелых экономических и финансовых последствий в случае полного запрета на импорт российского газа. Отмечается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет блокировать план запрета на газ из России, в отличие от всего пакета, так как подобные решения принимаются большинством.

Ранее постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

17 июля Фицо сообщил, что Словакия не станет препятствовать принятию нового пакета антироссийских санкций.