Эксперты предупредили о попытках Лондона отобрать российские активы

Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, что британские власти начали активнее обсуждать способы конфисковать российские активы. Лондон хочет использовать эти деньги для покрытия своих расходов на Украину.

Член Палаты лордов Британии Ричард Балф рассказал «Известиям», что дебаты по поводу конфискации российских активов идут в британском парламенте. По его словам, некоторые члены парламента готовы обходить закон, но их противники, включая его самого, утверждают, что нельзя конфисковать добросовестно помещенные в банк средства.

«Если мы это сделаем, это навсегда разрушит целостность банковской системы. Этим действием мы подаем всем сигнал никогда не хранить деньги в британских банках, потому что они могут быть украдены государством», - подчеркнул Балф.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал, что существует механизм ЕС, в рамках которого конфискуются проценты с доходов от российских суверенных активов. Также есть американский механизм, позволяющий использовать суверенные активы.

«Так что, в принципе, Великобритания тоже может такое делать. Но пока у них правового механизма нет», - отметил эксперт.

Заместитель декана факультета международных отношений МГИМО Екатерина Арапова предположила, что британские власти могут продолжить работу по линии национального агентства по борьбе с преступностью, конфискуя активы частных лиц в рамках «борьбы с отмыванием денег».

«Известия» отмечают, что в Лондоне опасаются ответных мер России. Российские активы в Британии оцениваются примерно в 25 миллиардов долларов, а британские в России - в 18-20 миллиардов. В случае конфискации своих активов Москва может применить зеркальные меры.

Ранее страны «Большой семерки» согласились предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который должен быть погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Сообщалось, что Брюссель и Вашингтон выделят по 20 миллиардов долларов, а оставшуюся часть внесут Британия, Канада и Япония.

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС и Британия продолжают переговоры о способах изъять замороженные российские активы, «чтобы совместно увеличить расходы на оборону». Власти РФ называют заморозку российских активов воровством.