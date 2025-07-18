ЕС введет полный запрет на транзакции для банков из России
Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России заменит отключение банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT запретом на транзакции.
Об этом сообщили в МИД Эстонии.
«В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции», - указало внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, в МИД сообщили, что под санкции попали еще больше российских банков.
Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских рестрикций. Как уточнил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, ограничения затронут в том числе 22 банка из РФ, пишет RT.