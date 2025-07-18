Зеленский оценил решение Европы по «Северным потокам»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз (ЕС) за решение ввести санкции на любые транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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С соответствующим заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Отдельно хочу отметить решение Евросоюза о запрете любых транзакций, связанных с газопроводом «Северный поток» (...) Необходимо полностью изолировать Россию от любых экономических возможностей», — высказался политик.

Зеленский прокомментировал принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС и назвал решение необходимым. Он также рассказал о намерениях синхронизировать санкции Евросоюза с украинскими и подготовке новых ограничительных мер. Политик поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и лидеров государств объединения.

Ранее фон дер Ляйен заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». По ее словам, новые санкции направлены на банковский, энергетический и военно-промышленный секторы, а также включают новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть.