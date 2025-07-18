ЕС запретит судам защищать инвестиции российских бизнесменов

Евросоюз (ЕС) планирует запретить своим судам принимать решение о защите инвестиций в рамках исков попавших под санкции российских бизнесменов.

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Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций против РФ.

«ЕС также вводит меры по защите государств-членов от незаконных арбитражных разбирательств по двустороннему соглашению о защите инвестиций, инициированных российскими компаниями и частными лицами, включая олигархов и их доверенных лиц», — говорится в документе.

Сообщается, что речь в заявлении идет о положениях по возмещению ущерба европейскими странами за утраченные иностранные инвестиции. В рамках этого ЕС вводит «процедуры непризнания» этих юридических обязательств.

18 июля в Евросоюзе приняли 18-й пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги».