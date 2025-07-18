Центробанк оценил запасы золота в международных резервах России

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за июнь 2025 года не изменились. Такая картина наблюдается уже пятый месяц подряд, и на 1 июля запасы составляли 74,9 млн унций (2329,65 тонны). Об этом, как передает «Прайм», свидетельствуют материалы Банка России.

Стоимость золота в резервах за июнь 2025 года при этом выросла на 0,2% — до 248,719 млрд долларов на 1 июля. На 1 июня золото в запасах ЦБ РФ оценивалось в 248,211 млрд долларов. Доля золота в международных резервах снизилась до 36,11% с 36,48%.

За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 млн унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее.