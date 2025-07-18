Постсоветская республика столкнулась с падением национальной валюты

Тенге, официальная валюта Казахстана, упал до исторического минимума относительно доллара. Об этом сообщил Национальный банк этой постсоветской республики.

По его данным, на 19 июля стоимость американского доллара установлена на отметке 533,61 тенге. Курс, установленный на 18 июля, составлял 532,74 тенге за доллар. Как отмечает издание Kursiv.media, за всю свою историю валюта Казахстана никогда не достигала даже отметки в 531 тенге за доллар. Отметка в 530 тенге последний раз фиксировалась в середине января 2025 года.

Ранее экономисты относили тенге к тем валютам, которые могут стать лучшими альтернативными валютами для вложений. Это обосновывалось тем, что Казахстан входит в Таможенный союз, а его экономика развивается достаточно динамично и не привязана к рублю.