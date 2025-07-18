Постпредство РФ при ЕС: 18-й пакет санкций подорвет экономику Евросоюза

Вымученные санкции Евросоюза обречены на провал и подорвут лишь экономику самого ЕС. Так в постпредстве России при ЕС прокомментировали ТАСС 18-й пакет санкций.

"Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету, "пакет" нелегитимных ограничительных мер. Слово "вымучил" в данном случае не является просто фигурой речи, а реально отражает тот изнурительный процесс, на который каждый раз обрекают себя страны - члены ЕС в напрасной надежде нанести российской экономике "сокрушительный удар". Вновь приходится констатировать, что все подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС", - говорится в заявлении российской миссии.

Ранее ЕС принял 18-й пакет санкций, направленный на нефтяной и банковский сектора российской экономики. Он, в частности, включает запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российской нефти, если они произведены не в США, Великобритании и Канаде, а также ввел рестрикции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", три из четырех ниток которых уничтожены в результате диверсии.