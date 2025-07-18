Reuters: Греция продолжит возить нефть из России, несмотря на санкции

Греческие судоходные компании, которые не находятся под санкционными ограничениями Евросоюза (ЕС), продолжат перевозить максимально возможные объемы российской нефти. На данный момент на долю греческих судов приходится до 20 процентов от общего объема торговли. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

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Один из участников торговли заявил, что перевозить российскую нефть станет сложнее, но такие сделки по-прежнему «выполнимы».

— Пока трейдеры будут покупать нефть по этой цене, ситуация не сильно изменится, мы будем соблюдать новый ценовой лимит, — подчеркнул источник агентства.

При этом партнер по санкциям юридической фирмы Reed Smith Ли Ханссон заявил, что, предположительно, для транспортировки российской сырой нефти по контрактам, которые стороны заключили до 18 июля, установят 90-дневный период сворачивания.

По данным журналистов, суда, которые принадлежат Греции, в 2023 году перевозили больше российской нефти, чем корабли из любой другой страны, за исключением самой России. На данный момент на Западе только танкеры ряда греческих и турецких перевозчиков не находятся под санкциями и готовы перевозить российскую нефть, передает агентство.

18 июля глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила, что послы стран — членов объединения согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам кандидата политических наук Павла Севостьянова, из-за новых нефтяных санкций российский бюджет может потерять до 5–7 миллиардов долларов в год.