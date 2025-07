Трамп подписал законопроект о регулировании стейблкойнов

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U. S. Stablecoins of 2025), устанавливающий нормативную базу для эмитентов стейблкойнов.

"Мы много работали. Это очень важный закон. Закон GENIUS. Они назвали его в честь меня", - пошутил президент США, так как сокращенное название этого законодательного акта - GENIUS Act - можно перевести как "гениальный закон" или "закон гения". "Закон GENIUS создает четкую и простую нормативную базу для установления и реализации огромного потенциала стейблкойнов, обеспеченных долларом. Это, возможно, величайшая революция в финансовых технологиях со времени появления самого интернета", - продолжил американский лидер. "Закон GENIUS предоставляет банкам, предприятиям и финансовым учреждениям нормативную базу для выпуска криптоактивов, обеспеченных в соотношении один к одному реальными долларами США, казначейскими векселями и другими эквивалентами наличных денег, что действительно укрепляет доллар и придает ему большое значение", - указал он. "Я также остаюсь полностью привержен своему обещанию никогда не допустить создания в Америке цифровой валюты центрального банка. Этого не произойдет", - подчеркнул президент.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент, выступая в Белом доме на форуме, посвященном криптовалютам, заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранить доминирование американского доллара в качестве мировой резервной валюты при помощи стейблкойнов.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткойнов. Как сообщил в X инвестор Дэвид Сакс, который был назначен сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте и ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, резерв может достигать примерно 200 тыс. биткойнов.