В МИД России ответили на вопрос о возможном отказе от доллара

В настоящее время ни одна входящая в БРИКС страна не ставит вопрос о замене доллара, рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, поиск альтернативных механизмов расчетов является для БРИКС необходимой опцией. Он добавил, что специалисты работают над тем, чтобы другие варианты были устойчивы к внешнему негативному воздействию.

«Никто в кругу БРИКС не ставит вопрос о замене доллара. Президент России Владимир Путин многократно говорил о том, что на протяжении последнего времени мы оказались в ситуации, когда Российскую Федерацию лишили возможности пользоваться долларом, по большому счету, в очень многих расчетах в силу блокирующих санкций», — разъяснил Рябков.

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Дипломат подчеркнул, что в последние годы Россия рассчитывается с большинством партнеров именно в национальной валюте. Доля таких транзакций, уточнил он, уже превышает 90%.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на фоне его тарифной политики БРИКС якобы «быстро угасает». Он отметил также, что группа якобы желает ослабить позиции доллара.