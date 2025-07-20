Россия увеличила поставки кукурузы в Китай до рекордных объемов

В июне объем поставок российской кукурузы в Китай достиг 81,9 тыс. тонн, что стало рекордом с февраля 2023 года.

Поставки российской кукурузы в Китай в июне увеличились до 81,9 тыс. тонн на сумму 19,7 млн долларов, передает РИА «Новости». Это на 1,4 раза превышает показатели мая как по объему, так и по стоимости. Максимальный объем продаж был зафиксирован в феврале 2023 года, когда Россия экспортировала в Китай 89,8 тыс. тонн кукурузы на 28,7 млн долларов. По итогам июня Россия стала главным поставщиком кукурузы на китайский рынок, опередив по объему экспорта Украину, продавшую 65,7 тыс. тонн на 16,5 млн долларов, а также Мьянму, экспортировавшую 8,6 тыс. тонн.

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