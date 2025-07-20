В России подорожало пиво

Средний чек при покупке разливного пива в России в первом квартале 2025 года вырос на 65 рублей, до 285 рублей за покупку. Об этом со ссылкой на исследование холдинга «Ромир» сообщает ТАСС.

При этом стоимость пива в стеклянной бутылке в среднем увеличилась на 32 рубля, а в банке — на 40 рублей (до 192 рублей), уточнили в исследовательской компании. Также на 39 рублей подорожало пиво в ПЭТ-упаковке.

Одновременно аналитики зафиксировали сокращение аудитории покупателей пенного напитка. Такая тенденция затронула, в частности, пиво в банках, разливное пиво и пиво в пластиковой упаковке. При этом доля покупателей пенного в стеклянной бутылке практически не изменилась, а сам напиток в такой таре стали покупать даже чаще.

Ранее стало известно, что в России выросло производство пива. С января по июнь текущего года в стране произвели 455,07 миллиона декалитров пенного напитка, что на 3,7 процента превысило показатели аналогичного периода 2024-го. Особенно заметно — сразу на 11,3 процента — увеличились объемы выпуска сидра, пуаре и медовухи.