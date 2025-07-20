В США усомнились в введении Евросоюзом ответных пошлин

Министр торговли США Говард Латник усомнился, что Евросоюз станет вводить ответные пошлины на американские товары. Его слова передает ТАСС.

«Я говорил по телефону с представителями ЕС на переговорах по торговле. Возможностей для достижения договоренностей достаточно», — отметил Латник.

Государственный деятель убежден, что стороны рано или поздно смогут урегулировать данный вопрос. При этом он подчеркнул, что США не откажутся от планов по введению пошлин на европейские товары с 1 августа. Однако стороны могут продолжить переговоры и после этого срока, заключил Латник.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о потере влияния странами, входящими в БРИКС. По его словам, эти государства хотели вытеснить доллар с международной арены, но сделать это у них не получилось.