Россия уступила Турции первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможенной статистики соседней республики.

Отмечается, что в апреле Россия обеспечивала более 35% импорта сигарет в Казахстан, а Турция — 19%. В мае доля Турции выросла до 54,8%, а России — сократилась до 15,9%.

Ранее управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал в беседе с RT, какие продукты поставляются из Ирана в Россию.