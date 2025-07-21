Ключевые показатели выполнения нацпроектов превысили 95%

Ключевые показатели выполнения национальных проектов в редакции 2020 года за шесть лет (2018-2024) достигли 95,3%. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на доклад НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Национальные проекты: итоги и перезагрузка».

Так, из 255 ориентиров верхнего уровня выполнены 243, причем по 199 из них, или 78%, плановые значения перевыполнены.

При этом, как указывают эксперты, нацпроекты были существенно скорректированы в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году и санкционным давлением после начала спецоперации в 2022 году.

Авторы доклада называют одним из важнейших результатов нацпроектов беспрецедентное снижение уровня бедности. В 2018 году, на старте нацпроектов, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляло 12,7% от общей численности населения, а по итогам 2024 года составило 7,2% (10,5 млн человек). С 2000 года уровень бедности сократился почти в четыре раза, в начале века он составлял 29% населения.

Эксперты ВШЭ приводят ряд достигнутых верхнеуровневых показателей. В их числе такие критерии нацпроекта «Здравоохранение», как доля детских поликлиник с современной инфраструктурой от общего числа поликлиник — она превысила плановые 95% и составила 99,2%, а также падение младенческой смертности до 4 промилле вместо 4,5, указанных в качестве цели (1 промилле отражает долю умерших младенцев на 1000 родившихся и соответствует 0,1%).

Проект «Экология» предусматривал 100% отношения площади лесовосстановления к площади уничтоженных лесных насаждений, на практике она достигла 157%. Объем жилищного строительства в рамках проекта «Жилье и городская среда» также превысил план — 107,77 млн квадратных метров в год вместо 90 млн квадратных метров. В России построили 580 млн квадратных метров жилья, 23,6 млн человек улучшили жилищные условия.

В ВШЭ отмечают и успехи по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». В частности, численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составила 29,3 млн человек против ожидаемых 24,82 млн, а количество зарегистрированных самозанятых составило не 2,1 млн человек, как ожидали власти, а около 12,13 млн человек. Объем финансовой помощи почти полумиллиону субъектов МСП за время действия национального проекта составил 7,6 трлн рублей, отмечают авторы.

Также отмечается, что власти построили или отремонтировали более 10 500 первичных медицинских организаций. Более 109 млн взрослых и свыше 26 млн детей до 17 лет прошли в 2024 году профосмотры, это в 1,5 раза больше, чем шесть лет назад. Построено 1700 детских садов и 1600 школ за время реализации национальных проектов. Почти в два раза за шесть лет вырос вклад отрасли информационных технологий в ВВП.