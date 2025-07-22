Сийярто: Венгрия не откажется от российских нефти и газа

Венгрию не устраивает, что руководство Евросоюза запрещает использовать российские нефть и газ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с послами стран ЕС в Будапеште.

© Российская Газета

По его словам, "Брюссель движется в совершенно неверном направлении". И если, считает Сийярто, в ЕС хотят продолжать войну на Украине, а также пустить нелегальных мигрантов в страны ЕС и навязать гендерное безумие, "мы не допустим этого".

Что касается запрещения использовать дешевые российские нефть и газ, это грозит венгерским семьям повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги:

"Венгрия для нас на первом месте", - написал министр на своей странице в соцсетях.

Венгерское правительство уже заявляло о недопустимости разработанного Еврокомиссией плана о полном отказе от поставок в ЕС нефти и газа из России к началу 2028 года.