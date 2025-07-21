Путин ужесточил порядок захода судов из иностранных портов в российские

Порядок захода судов из иностранных в российские порты ужесточен. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечает ТАСС, документ подписан в соответствии с законом "О военном положении". Указом устанавливается, что суда, следующие из иностранных портов, могут заходить в морские порты Российской Федерации с разрешения капитана морской гавани. Кроме того, это разрешение должно быть согласовано с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что до президентского указа правила захода судов в российские порты определялись приказом Минтранса. В соответствии с ним, такой особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся только в тех случаях, когда у порта акватория, смежная с военно-морской базой.