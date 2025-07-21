В российской экономике увидели признаки чеболизации

Председатель совета директоров и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов согласился с мнением, что в российской экономике происходит чеболизация (объединение в одной крупной бизнес-структуре финансовых, торговых и промышленных активов).

"Что касается чеболизации. Первое, я согласен, если вы имеете в виду, что она у нас происходит или произошла, она произошла похоже", - сказал он во время встречи со студентами Вологодской области.

Термин "чеболизация" происходит от корейского слова "чеболь", которое обозначает форму торгово-промышленных многоотраслевых конгломератов в Южной Корее. В ходе дискуссии Мордашов отметил, что Южная Корея в ходе такой осознанной политики развития чеболизации продемонстрировала колоссальный прогресс, но после в стране произошло множество коррупционных скандалов.

"А происходит ли чеболизация в России? По факту, повторяюсь, да, у нас есть явное доминирование больших корпораций, доля малого и среднего бизнеса явно недостаточна для сравнения с передовыми странами, со странами, где более высокий уровень ВВП на душу населения. И вроде очевидно, что для дальнейшего прогресса важна доля малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Бизнесмен отметил, что это часть развития России, после распада СССР не все заводы смогли одинаково развиться.

"Те, кто смог быть эффективным, кто стал концентратором лучших практик, те смогли сильно развиться, как мы "Северсталь", у нас восемь направлений, мало связанных с металлургией. <...> Тем самым мы тоже де-факто превратились в чеболь, "Северсталь", "Севергрупп" по профилю очень похожи на корейские чеболи", - сказал Мордашов.

При этом он уточнил, что коррупция не главная проблема чеболей. Мордашов добавил, что, срастаясь с государственным аппаратом, решали много разных хороших задач, но внесли сильное искажение в конкуренцию. Он также отметил, что огромный вопрос для России сейчас - усиление конкуренции и создание конкурентной среды, которая позволит малому и среднему бизнесу вырасти.